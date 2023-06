Russia, il video di Shoigu è un caso. I blogger pro-guerra accusano: “Cosa non torna”

26 giugno 2023 a

Blogger militari russi hanno messo in dubbio i tempi della visita al fronte del ministro della Difesa Sergei Shoigu, apparso in un video diffuso oggi dal canale Telegram del suo dicastero. Secondo Rybar, un blog pro guerra, Shoigu si è recato venerdì nella regione russa di Belgorod e le immagini riguardano in realtà quella visita, avvenuta subito prima dell’ammutinamento del capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin. Il video diffuso dal ministero della Difesa dura 47 secondi ed è privo di sonoro: si vede Shoigu a bordo di un elicottero militare e poi in un centro di comando militare, asseritamente nell’Ucraina occupata.

Altre immagini mostrano il ministro che esamina una mappa assieme ad altri due militari, uno dei quali, riferisce il Guardian, è Yevgeny Nikiforov, comandante del distretto militare occidentale. Non viene riferito quando sia avvenuta la visita ed esattamente in quale luogo. Shoigu non era apparso in pubblico dopo l’avvio della rivolta di Prigozhin, né aveva rilasciato dichiarazioni. Secondo alcune voci non confermate, l’accordo in base al quale Prigozhin ha rinunciato a marciare su Mosca comprendeva la rimozione di Shoigu. Il video sembrerebbe invece dimostrare che Shoigu rimane al suo posto. Ma ora è mistero sulle immagini.