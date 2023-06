Russia, Putin minaccia Prigozhin: i traditori della Russia la pagheranno cara

24 giugno 2023 a

a

a

Altissima tensione in Russia. In queste ore il Cremlino è sotto il tiro incrociato di Occidente e gruppo Wagner. Prigozhin ha preso il controllo del quartier generale a Rostov e minaccia di voler marciare su Mosca. Intanto Putin prende la parola e fa un discorso alla nazione annunciando la punizione di tutti i traditori della Russia.. «Quello che stiamo affrontando è un tradimento. Gli interessi personali hanno portato al tradimento del nostro Paese e alla causa che le nostre forze armate stanno combattendo». Lo dice il presidente russo, Vladimir Putin, riferendosi all’azione dei mercenari della Wagner. Putin ha aggiunto di essere «pronto a tutto per difendere lo Stato. Tutti coloro che sono andati sulla via del tradimento saranno puniti e saranno ritenuti responsabili. Le forze armate hanno ricevuto gli ordini necessari», ha aggiunto.

Dopo le accuse a Putin, Prigozhin viene incriminato per colpo di Stato

Il capo del Cremlino ha definito l'azione dei mercenari di Wagner come una pugnalata alle spalle. «Un colpo di pugnale alle spalle alle nostre truppe e alla Russia", così Vladimir Putin, in un discorso televisivo alla nazione, ha definito la rivolta armata lanciata da Yevgeny Prigozhin, parlando di «gravi azioni di tradimento» e ribadendo che i responsabili «pagheranno per questo».