Guerra in Ucraina, bombardato il ponte che collega la Crimea con missili britannici

Accuse da una parte e dall’altra. Le autorità russe in Crimea e a Kherson hanno denunciato un bombardamento ucraino, presumibilmente effettuato con missili britannici a lungo raggio Storm Shadow, contro il ponte Chongar, che collega le due regioni ucraine annesse dalla Russia. «È stato colpito il ponte di Chongar. Non ci sono vittime. Al momento, gli esperti di esplosivi stanno conducendo un esame per valutare il tipo di munizioni», ha scritto il responsabile della penisola di Crimea, Sergey Axyonov, sul suo canale Telegram.

Il governatore ad interim della provincia meridionale di Kherson, Vladimir Saldo, ha dichiarato sempre su Telegram che, secondo una valutazione preliminare, «sono stati utilizzati missili britannici Storm Shadow». Il responsabile ha parlato non di un ponte ma di «ponti» attaccati nei pressi di Chongar, al confine amministrativo tra Kherson e la Crimea, spiegando che il fondo stradale dei ponti è stato danneggiato, rendendo necessaria la sospensione del traffico. «I terroristi di Kiev vogliono intimidire i residenti di Kherson, diffondere il panico tra la popolazione, ma non ci riusciranno. Siamo in grado di riparare i ponti rapidamente, il passaggio delle auto sarà ripristinato in un futuro molto prossimo», ha assicurato. La guerra tra Russia e Ucraina vive ora un altro momento delicato.