Ucraina, missili a Kiev durante la missione di pace del presidente del Sudafrica

16 giugno 2023 a

a

a

Esplosioni sono state udite a Kiev. Lo riportano i media ucraini e il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha riferito di un’esplosione nel quartiere di Podil mentre «i missili continuano a volare su Kiev». Le esplosioni giungono mentre era in corso la visita in Ucraina del presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa, arrivato con una delegazione africana per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ambito di una missione di pace che dovrebbe portarli a incontrare a San Pietroburgo anche il presidente russo Vladimir Putin.

"Verso il duello con Putin", il piano del capo di Wagner per il Cremlino

La delegazione africana - composta da Sudafrica, Zambia, Senegal, Uganda, Egitto, Repubblica del Congo e Comore - si dovrebbe recare a San Pietroburgo oggi stesso e incontrare poi Putin domani. I funzionari che hanno contribuito alla preparazione dei colloqui hanno dichiarato che i leader africani non solo intendono avviare un processo di pace, ma anche valutare come la Russia, che è sotto pesanti sanzioni internazionali, possa essere pagata per le esportazioni di fertilizzanti di cui l’Africa ha disperatamente bisogno. È inoltre previsto che la delegazione africana discuta della questione relativa alla garanzia di maggiori spedizioni di grano dall’Ucraina e della possibilità di ulteriori scambi di prigionieri. L’offerta di pace africana giunge mentre l’Ucraina ha lanciato una controffensiva per cacciare le forze del Cremlino dalle aree occupate, utilizzando armi avanzate fornite dall’Occidente negli attacchi lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri. Analisti e funzionari militari occidentali hanno avvertito che la campagna potrebbe durare a lungo.