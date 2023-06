Ufo, "Usa in possesso di astronavi aliene": la denuncia dell'ex 007 scatena il web

14 giugno 2023 a

a

a

Sono circolate con insistenza sul web le dichiarazioni di David Grusch, un ex funzionario dell'intelligence e veterano dell'aviazione Usa, secondo cui gli Stati Uniti sarebbero in possesso di "astronavi aliene". Stando a quanto affermato da quello che può essere definito, a tutti gli effetti, un whistleblower, una persona che esce allo scoperto e rivela segreti inenarrabili, si tratterebbe di velivoli "intatti interamente e parzialmente, creati da un'intelligenza non umana" e il loro studio farebbe parte di un programma segreto.

Preoccupazioni per la partnership Russia-Sudafrica: Usa in stato di agitazione

Soprannominato già la "talpa degli Ufo", Grusch, in un'intervista al programma NewsNation, ha lanciato sul tavolo del dibattito nazionale e internazionale affermazioni che hanno scosso l'intero Pianeta. Secondo l'ex funzionario dell'intelligence, il governo americano ha tenuto segreta la presenza di "veicoli" o "veicoli spaziali" costruiti da una "intelligenza non umana" che sono "atterrati o si sono schiantati" sulla Terra. L'ex ufficiale si è spinto anche oltre e ha affermato che alcuni dei veicoli contenevano i corpi dei piloti, che erano "molto grandi, come un campo di calcio" e composti da "metallo atomico estremamente strano, pesante".

“Disastro per salute e ambiente”. La fornitura Usa a Kiev sconvolge tutti

Un aspetto, però, ha riempito le pagine dei giornali e i media: il veterano dell'aviazione ha detto infatti che esiste "un accordo tra l'amministrazione americana e gli extraterrestri". Per sostenere il suo punto di vista, ha aggiunto: "Ho visto foto e letto rapporti molto interessanti". Tuttavia, mancano prove a sostegno di quanto ammesso da Grusch. Lui stesso ha messo le mani avanti e detto di non aver visto di persona nessuna di queste astronavi. Molte le critiche degli esperti che, irati, hanno puntato il dito contro l'ex ufficiale accusandolo di aver diffuso affermazioni basate su "assunti illogici" e conclusioni da "romanzi di fantascienza". Il presunto accordo tra il governo americano e gli extraterrestri ha però scatenato gli utenti che, incuriositi, hanno espresso il desiderio di saperne di più.