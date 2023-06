Francia, guai per il ministro dell'Economia Le Maire: inchiesta per finanziamento illecito

12 giugno 2023 a

Bufera su Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese. Uno degli elementi di spicco del governo di Parigi, dal quale sono piovuti numerosi attacchi nei confronti di Giorgia Meloni, è indagato per un possibile finanziamento illecito della campagna elettorale del 2016. L'inchiesta, che come riferisce il sito dell’Ansa è stata aperta a inizio giugno, deve determinare se alcune “donazioni” illecite siano state accordate al piccolo partito fondato da Le Maire nel 2016 per le elezioni presidenziali 2017, quando l'attuale ministro non superò le primarie della destra.

Le Maire, 54 anni e nativo di Neuilly-sur-Seine, per le elezioni presidenziali si legò ad Emmanuel Macron, venendo poi scelto nel delicato ruolo di ministro dell'Economia, carica che ha ancora oggi. Il ministro - che tra il 2009 e il 2012 aveva già ricoperto la carica di ministro dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca - finito al centro di un’indagine è dato da molti come favorito per raccogliere l’eredità dell’attuale presidente francese.