Ucraina, distrutta un'altra diga. "I russi vogliono fermare la controffensiva"

Un altro attacco a una diga dopo la distruzione di quella di Kachovka. A denunciarlo sono gli ucraini, in particolare Valerii Shershen, portavoce delle Forze di Difesa del fronte di Tavria, che ha rilasciato una dichiarazione a Ukrainska Pravda. Secondo quanto riferito si tratta di una diga sul fiume Mokri Yaly, nell'Oblast' di Donetsk, la cui distruzione avrebbe causato inondazioni su entrambe le sponde del fiume. "Sul fiume Mokri Yaly, gli occupanti hanno fatto saltare una diga, che ha portato a inondazioni su entrambe le sponde del fiume. Tuttavia, questo non influisce sulle operazioni offensive delle Forze di Difesa del Fronte di Tavria", ha detto il portavoce al giornale ucraino. L'attacco si inserisce in una serie di raid mirati a compromettere le strutture idroelettriche per rallentare la controffensiva dell'Ucraina, spiega Shershen.

Intanto le forze armate ucraine hanno acquisito il controllo del villaggio di Neskuchne nella regione di Donetsk. Lo scrivono sui social i militari del 7 Battaglione Separato dell’Esercito Volontario Ucraino che fa parte della 129a Brigata Separata con le Forze di Difesa Territoriale. La notizia è resa nota da Ukrinform. L’unità è guidata dal maggiore Oleksandr Hryshchuk, si legge nel rapporto, aggiungendo che il villaggio si trova nel distretto di Volnovakha nella regione di Donetsk. Come riportato da Ukrinform, oggi i soldati ucraini hanno liberato anche il villaggio di Blahodatne, sempre nella regione di Donetsk.