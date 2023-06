Conte infuriato con Vespa: "Mi dà del putiniano?", scontro in masseria

11 giugno 2023 a

Giuseppe Conte risponde alle domande di Bruno Vespa nel corso del Forum in Masseria, la kermesse del giornalista a Manduria, e sul tema delle armi all'Ucraina si registra un clamoroso botta e risposta tra i due. Il Movimento 5 stelle è contrario a continuare a finanziarie gli armamenti del Paese invaso, con la motivazione che questo può solo portare a esiti ancora più catastrofici del conflitto. Vespa chiede se è veramente convinto che non dando più armi all'Ucraina la situazione può migliorare. "Ma lei è davvero convinto, invece, che noi dando armi non abbracceremmo un conflitto mondiale e scapperà anche un incidente nucleare? Mi risponda", controbatte Conte.

"Non sarebbe stato più opportuno e saggio sedersi a un tavolo per un negoziato con Putin?", domanda ancora il leader grillino. Con il giornalista che ribatte: è Vladimir Putin "che non vuole mediare". Le posizioni dei due appaiono inconciliabili, con Conte che spiega che è impossibile sapere cosa pensi il presidente russo, e Vespa che afferma che i tentativi di dialogo portati avanti da Mario Draghi e da Emmanuel Macron nei mesi scorso non sono andati a buon fine.

Vespa non molla il punto. "Per lei è irrilevante che un Paese sovrano venga invaso?". Il nervosismo sale con Conte che perde le staffe: "Così mi offende. Mi vuole dare del filo-putiniano? Se lei mi dice questo, mi sta dando del putiniano. Stiamo tornando alle liste di proscrizione? Offende la posizione politica e strategica di un intero movimento", afferma il leader M5s. Il quale continua con le sue argomentazioni e invoca il sostegno del pubblico: "Voi dovete applaudire più forte. Fatevi sentire! Non solo qui, ma anche al governo. Ovunque nel Paese, tutti quanti mi date ragione ma se restate in silenzio non potete poi lamentarvi".