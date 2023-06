Ucraina, altro attacco nel cuore della Russia: fallito il blitz contro Mosca

11 giugno 2023 a

La guerra si è definitivamente spostata oltre il confine della Russia. Sono due i droni che si sono schiantati oggi in due distretti della regione di Kaluga, a sud-ovest di Mosca (circa 120 chilimetri di distanza), a ben 400 chilometri dal confine ucraino. A riferire dell’assalto è stato il governatore della provincia, Vladislav Shapsha: «Secondo informazioni confermate, non ci sono state vittime a seguito dell’abbattimento di un veicolo aereo senza pilota nel distretto di Zhukovsky». Due case da giardino hanno subito lievi danni quando le loro finestre sono state rotte, ha detto. Un altro drone si è schiantato in un’area forestale nel distretto di Medinski, sempre nel Kaluga, senza vittime. In entrambe le zone si sono recati immediatamente i servizi speciali.

Nel frattempo, mentre continuano le incursioni aeree per cercare di colpire il cuore della capitale russa, Kiev fa sapere che l’esercito di Vladimir Putin ha perso nella guerra oltre 200 mila truppe, 215.640 per la precisione, dall’inizio dell’invasione del Paese, nel febbraio 2022. Lo stato generale dell’esercito ucraino parla di 980 vittime solo nella giornata di ieri. Il rapporto delle forze armate ucraine elenca dettagliatamente le perdite di Mosca: 3.926 carri armati, 7.631 veicoli corazzati da combattimento, 6.461 veicoli e serbatoi di carburante, 3.736 sistemi di artiglieria, 601 sistemi di razzi a lancio multiplo, 362 sistemi di difesa aerea, 314 aeroplani, 299 elicotteri, 3.300 droni e 18 navi.