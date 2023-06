Ucraina, "controffensiva colpisce in 4 aree". Cade Blahodatne: Kiev esulta

11 giugno 2023 a

a

a

La controffensiva ucraina è iniziata e sta colpendo in "almeno quattro aree". Ad affermarlo è il bollettino giornaliero dell’Institute for the Study of war, think tank americano, secondo il quale immagini geolocalizzate mostrano avanzate di Kiev avvenute ieri a sud ovest e sud est di Orikikhiv nell’oblast di Zaporizhzhia. Fonti russe riferiscono di attività bellica ucraina nell’oblast di Luhansk, vicino Bilohorivka. Il portavoce militare ucraino del gruppo orientale, colonnello Serhiy Cherevaty ha annunciato che le forze di Kiev sono avanzate di 1.400 metri in aree non specificate del fronte di Bakhmut. Il ministero russo della Difesa e altre fonti russe hanno affermato che le forze ucraine hanno condotto attacchi localizzati nelle zone al confine fra gli oblast di Donetsk eZaporizhia, in particolare nell’area di Velyka Novosilka, riporta il think tank americano.

L'Ucraina prova un altro blitz contro Mosca: l'esito dell'incursione dei droni

Intanto le forze armate ucraine hanno liberato il villaggio di Blahodatne, sulla sponda orientale del fiume Dnepr, nell’oblast di Cerkasy, respingendo i russi. Lo riporta l’agenzia ucraina Ukrinform, citando un post su Facebook della 68a brigata di caccia separata di Oleksa Dovbush su Facebook. "I gloriosi soldati della 68a brigata di caccia separata Oleksa Dovbush, in uno sforzo congiunto con le unità vicine delle forze di difesa ucraine, hanno liberato l’insediamento di Blahodatne. Gli invasori hanno resistito fino all’ultimo, ma non sono riusciti a far fronte all’assalto degli inarrestabili ucraini" si legge nel rapporto.

Una "liberazione" che, se confermata, può avere un valore strrategico e simboli. Il villaggio di Blahodatne, occupato dai russi a gennaio, si trova infatti a nord di Bakhmut, che rimane il punto più caldo della linea del fronte. Un certo numero di soldati russi sono stati fatti prigionieri durante l’assalto. "Le informazioni che abbiamo ricevuto da loro ci aiuteranno nell’ulteriore disoccupazione delle terre ucraine", ha sottolineato la Brigata. "Il villaggio di Blahodatne nella regione di Donetsk è stato liberato dall’esercito ucraino. Come riporta la 68a brigata Jaeger separata intitolata a Oleksa Dovbush, una bandiera ucraina sta ora sventolando sul villaggio!", ha scritto su Telegram il consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashenko.