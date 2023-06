Ucraina, "sfondate le prime linee russe". Mosca accusa: raid su sfollati della diga

10 giugno 2023 a

a

a

La controffensiva ucraina sembra partita e agisce in diverse direzioni, ai confini orientale e meridionale del Paese. Secondo le analisi dell'Intelligence militare britannica le forze ucraine sono penetrate nella prima linea delle difese russe in alcune aree del fronte, mentre la reazione russa è stata finora contrastante. Il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence sull'andamento del conflitto spiega che "nelle ultime 48 ore si sono svolte importanti operazioni ucraine in diversi settori dell'Ucraina orientale e meridionale. In alcune aree, le forze ucraine hanno probabilmente compiuto buoni progressi e sono penetrate nella prima linea delle difese russe. In altre, i progressi ucraini sono stati più lenti".

Putin "punta" le armi nucleari sull'Ucraina: "Via al dispiegamento"

La notte è stata caratterizzata dall’attacco condotto dalle forze russe su Odessa che ha causato almeno tre morti e dieci feriti. Lo riferisce il comando ’Sud’ delle forze ucraine. Unian spiega che l’attacco è stato condotto con droni ’Shaded 131/136'', tutti distrutti dall’azione della contraerea. Tuttavia, a seguito della battaglia, i detriti di uno dei droni hanno colpito un palazzo e hanno provocato un incendio.

Gli Usa armano la controffensiva: missili Hawk, Patriot e droni Puma

Un attacco notturno vicino all’aeroporto militare di Mirgorod con missili balistici e da crociera di tipo Iskander e droni d’attacco di produzione iraniana ha provocato " danni alle infrastrutture e alle attrezzature dell’aeroporto ma nessuna vittima", scrive su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Poltava, Dmytro Lunin. Mentre la Russia denuncia che una donna sarebbe morta nei raid che le forze ucraine avrebbero condotto sulle zone di alloggio temporaneo destinate agli sfollati delle aree allagate dal cedimento della diga di Kakhovka, nella regione del Kherson. Lo ha scritto su Telegram il governatore ad interim della regione, Volodymyr Saldo. Lo riporta la Tass. "Verso le 5 del mattino (le 4 in Italia), i criminali di guerra d’oltremare hanno continuato a colpire nei punti di alloggio temporaneo per le persone nell’Arabat Spit", presumibilmente con i missili Storm Shadow di fabbricazione britannica, ha scritto. "I feroci bombardamenti da parte del regime criminale di Kiev contro l’insediamento del porto di Zhelezny sono continuati durante notte. Il Positive Hotel è stato distrutto", ha proseguito.