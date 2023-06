Usa armano la controffensiva ucraina: missili Hawk, Patriot e droni Puma

Luca De Lellis 09 giugno 2023 a

a

a

La controffensiva dell’Ucraina, annunciata una settimana fa da Volodymyr Zelensky, si servirà in gran parte delle armi americane. Il presidente ucraino nell’intervista rilasciata al Wall Street Journal esortava l’amministrazione di Joe Biden ad andare in contro alle esigenze del suo esercito, pronto a scagliarsi militarmente per riconquistare i territori perduti dal 24 febbraio 2022. E la risposta è arrivata puntuale: il Dipartimento della Difesa e il Pentagono, infatti, hanno varato un nuovo pacchetto di sostegni militari all’Ucraina dal valore di 2,1 miliardi di dollari. Dall’invasione a oggi giungono quindi alla cifra monstre di 75 miliardi gli aiuti che gli Stati Uniti hanno rivolto al nemico di Vladimir Putin, dei quali 46,6 miliardi solo per armi e sistemi di difesa. Il che certifica quanto sia cruciale l’esito di questa guerra per il futuro della geopolitica mondiale e del Paese.

"L'acqua non basta per la centrale", incubo radiazioni dopo la distruzione della diga

La fornitura ha per oggetto munizioni per la difesa aerea, che è un punto sul quale Kiev ha già dimostrato di poter far male alla Russia. Lanciamissili e missili Hawk, oltre ai droni Puma sono gli armamenti inclusi nell’accordo, riporta il Messaggero. Ma saranno inviati anche due avanzati sistemi missilistici di difesa aerea Patriot. Tutto al fine di raggiungere l’obiettivo perseguito da Zelensky: rimpossessarsi delle zone del Donbass ora sotto il dominio di Mosca. La controffensiva è già avviata, e si sta espandendo con forza da Zaporizhzhia a Bakhmut. Saranno fondamentali le prossime settimane per comprendere i primi risultati di questa avanzata dell’esercito di Zelensky.

Putin "punta" le armi nucleari sull'Ucraina: "Via al dispiegamento"

Quali sono quindi le armi specifiche inviate dagli americani? L'Hawk è un missile che fornisce copertura di difesa aerea contro velivoli a bassa e media quota, parecchio efficiente e ad alto grado di letalità. Mentre i droni Puma sono prodotti dall’azienda americana di tecnologia aeronautica AeroVironment, e servono per sorvegliare e raccogliere informazioni attraverso telecamera elettro-ottica e a infrarossi. Per concludere, i sistemi missilistici Patriot avranno la mansione di contrastare missili balistici tattici, missili da crociera e aerei nemici.