Ucraina, Putin schiera le armi nucleari in Bielorussia: ricatto atomico al mondo

Vladimir Putin "punta" le armi nucleari russe verso l'Ucraina. Il dispiegamento in Bielorussia inizierà a partire dal 7-8 luglio, ha annunciato il presidente russo durante il suo incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Lo riporta l’agenzia Tass. "Tutto sta andando secondo i piani", ha affermato Putin, "sapete, il 7 e l’8 luglio la preparazione delle strutture sarà completata e inizieremo immediatamente le attività relative al dispiegamento delle armi sul vostro territorio".

Il nuovo incontro tra lo Zar e il suo più fedele alleato, ha anticipato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avviene nell'ambito di un "piano di sviluppo per lo Stato dell’Unione fra Mosca e Minsk, per rendere l’unione immune a pressioni esterne". L’ultimo incontro fra Putin e Lukashenko risale solo allo scorso 25 maggio, a margine del vertice del Consiglio economico euroasiatico a Mosca.

Quello di Sochi è stato definito un "incontro informale", riferisce su Telegram Ria Kremlinpool, spiegando che i due leader si incontrano in un "contesto informale", ma al centro dei colloqui ci sono "questioni importanti". Come riferito dall’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov , oggi Putin ha anche in programma colloqui con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan.