Elon Musk fa infuriare l'Ucraina. "Bugie", il video sulla diga è un caso

Elon Musk fa arrabbiare gli ucraini. Il magnate americano, a capo dei Twitter ma anche di SpaceX che fornisce all'Ucraina via Pentagono l'uso dei suoi sistemi satellitari, ha rilanciato alcuni contenuti che non sono piaciuti a Kiev. Il consigliere dell’ufficio di presidenza Mykhailo Podolyak ha attacco Musk proprio su Twitter, accusandolo di diffondere contenuti del blog del controverso giornalista americano Tucker Carlson "con la teoria del complotto secondo cui è stata l’Ucraina stessa" a provocare l’esplosione della diga di Kakhovka.

La vicenda è controversa, Mosca e Kiev si accusano l'un l'altra come accade ormai da più di un anno dal massacro di Bucha al sabotaggio del gasdotto Nord Stream. "Si tratta della prova di una vera e propria assurdità o del fatto che più assurda è la bugia, più facile è venderla?", si è chiesto Podolyak, taggando Musk nel suo tweet. "La Russia sta minando le paratoie della centrale idroelettrica occupata e facendo saltare in aria la diga di Kakhovka. Decine di villaggi e città finiscono sott’acqua. Gli animali muoiono. La gente si siede sui tetti delle case e chiede aiuto. Un disastro ambientale. Danni devastanti al settore energetico e agricolo ucraino, il rischio di una grave siccità in tre regioni. Eppure alcuni media mondiali si chiedono: ’Di chi è la colpa? Difficile dirlo', anche se la verità è ovvia", ha scritto Podolyak.

Musk dall'inizio del conflitto si è schierato al fianco dell'Ucraina. Fondamentale per la resistenza di Kiev è l'uso di Starlink, il servizio di comunicazione satellitare di SpaceX, che gli Stati Uniti forniscono agli ucraini per garantire le comunicazioni ma anche per informazioni satellitari cruciali per tattica e strategia di guerra. Il tweet di Musk sembra indirizzato a rispondere alle polemiche sulla libertà di parola e censura social: "Sarebbe grande se su questa piattaforma avessimo show che rappresentano tutto lo spettro della politica", scrive rilanciando i primo episodio di Tucker on Twitter, il programma social di Carlson, controverso giornalista conservatore uscito tra mille polemiche da Fox News.