Ucraina, Enrico Mentana svela il sondaggio che smaschera l'ipocrisia sulla guerra

Enrico Mentana pubblica i risultati di un sondaggio sulla guerra e viene travolto dalle critiche. Il direttore del TG La7 ha postato sul suo profilo Instagram i dati Eurobarometro (indagine sulla percezione e sulle posizioni dei cittadini europei rispetto a varie tematiche), diffusi dal Parlamento europeo, in merito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Il quesito recitava: “Nel complesso approva o disapprova il supporto dell’Ue all’Ucraina?” e la maggior parte degli intervistati nei 27 Paesi dell’eurozona ha risposto “approva completamente” (36%) e “approva abbastanza” (40%), mentre la percentuale di disapprovazione in totale si è fermata al 21% con un residuo 3% di “non sa”.

Mentana, però, era interessato alla posizione degli italiani e, dalla torta grafica, si evince che anche noi siamo favorevoli all’operato dell’Ue: il 52% “approva abbastanza”, il 15% “completamente”. Con un consenso in salita di 3 punti percentuali rispetto alla rilevazione di ottobre/novembre 2022. Per completezza: il 23% “disapprova abbastanza”, l’8 è contrario e il 2% “non sa, non risponde”. Il direttore ha commentato: “Dati Eurobarometro, con tanti saluti a quelli che "ma la maggioranza degli italiani...". Sottotesto: sono contrari agli aiuti a Kiev. Il post, però, ha sollevato critiche quasi unanimi dagli internauti che hanno accusato il giornalista di essersi intestardito su una narrazione filobellicista, di fare carta straccia della Costituzione italiana che all’articolo 11 “ripudia la guerra” e soprattutto di fare disinformazione perché la domanda era incentrata su un generico supporto al popolo di Zelensky e non sull’invio di armi: “Siamo tutti d’accordo a fornire aiuto economico, morale e umano, ma no quello militare” ha sintetizzato un utente.