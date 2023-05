Turchia, vince Erdogan. I risultati delle elezioni presidenziali

28 maggio 2023 a

Recep Tayyip Erdogan vince ma non trionfa. Dopo ore con il fiato sospeso in Turchia si infrangono le speranze dell'opposizione: il presidente uscente resta al comando in vantaggio con il 52.4% sullo sfidante dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu, fermo al 47.6%. Lo spoglio è intanto vicino al 95%. I dati, pubblicati da Anadolu, si stanno lentamente riallineando a quelli dell'agenzia Anka, cui fa riferimento l'opposizione che da ora Erdogan in vantaggio con il 51.5% sullo sfidante al 48.5%.

L'affluenza è stata di poco più dell'85%: al primo turno si era attestata all'88%. Se il dato venisse confermato, sarebbe in calo rispetto a quello del primo turno del 14 maggio, quando si era attestata all'88,84%, pur rimanendo molto alta.

"Vorrei ringraziare tutti i miei colleghi che hanno lavorato con sacrificio ai seggi elettorali fin dalle prime ore del mattino" ha affermato Erdogan subito dopo la chiusura dei seggi. "Invito tutti i miei fratelli e sorelle a proteggere i seggi fino a quando i risultati non saranno definitivi. È ora di proteggere la volontà della nostra nazione fino all'ultimo momento".

Erdogan è al potere in Turchia da vent'anni, prima come premier e poi come presidente della Repubblica. Compreso il numero dei residenti all'estero, gli elettori chiamati alle urne sono stati in tutto oltre 64,1 milioni. Durante il primo turno, il 14 maggio, Erdogan aveva registrato il 49,5% dei consensi (27,08 milioni di voti), mentre Kilicdaroglu il 44,9% (24,56 milioni di voti).