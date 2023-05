Guerra in Ucraina, la minaccia di Medvedev: l'attacco nucleare sarà preventivo

26 maggio 2023 a

Sulle armi nucleari si alzano i toni tra Russia e Paesi della Nato. "L’Occidente non riesce a capire che il confronto fra la Russia e i Paesi della Nato può, a un certo punto, per esempio se saranno fornite armi nucleari all’Ucraina, portare a un attacco nucleare preventivo", ha detto il vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale Dmitry Medvedev, parlando con i giornalisti durante una visita in Vietnam. «Ci sono leggi di guerra irreversibili. In merito a forniture di armi nucleari all’Ucraina, un attacco preventivo dovrà essere portato a termine», ha spiegato. Un attacco ci sarà «se si verificheranno certe circostanze». L’Ucraina riceverà aerei e «forse anche armi nucleari. Ma questo significa che un missile con una testata nucleare li sorvolerà».

Poi Medvedev ha parlato delle prospettive e della durata del conflitto in Ucraina. «Questo conflitto può durare a lungo, forse per decenni. È una nuova realtà, nuove condizioni di vita». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev durante una visita in Vietnam, come riporta l’agenzia Tass. Medvedev è convinto che se l’attuale governo ucraino resterà in carica «ci saranno, per dire, 3 anni di tregua, 2 di conflitto e poi tutto ricomincerà - ha concluso - L’essenza stessa del dominio neonazista a Kiev deve essere eliminata».