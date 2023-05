Guerra in Ucraina, la provocazione di Medvedev: gli Usa ci devono risarcire

24 maggio 2023 a

Guerra in Ucraina, l'ultima provocazione della Russia che chiede i danni agli Stati Uniti per le bombe su Bakhmut e Mariupol. Questa volta a parlare è il vicecapo del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev. Gli Stati Uniti devono risarcire la Russia per i danni causati dalla distruzione di Bakhmut e Mariupol. Lo ha affermato Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di sicurezza russo in un’intervista a Rt, come riporta Ria Novosti. «Che restituiscano i fondi, o almeno che diano loro i mezzi, per ricostruire Artemivsk, Mariupol e una massa di altri luoghi che sono stati distrutti con il loro aiuto e sostegno. Con i loro soldi», ha detto Medvedev.

Poi Medvedev torna a parlare anche della minaccia nucleare. La Nato fa un errore nel ritenere impossibile uno scenario di guerra nucleare poiché gli eventi possono prendere una direzione «imprevedibile». Lo ha sottolineato l’ex presidente e ora vice capo del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, in un’intervista a Rt. «La Nato non prende sul serio questo scenario, altrimenti non fornirebbe armi così pericolose al regime ucraino. Quindi, a quanto pare, credono che un conflitto nucleare, o un’apocalisse nucleare, sia impossibile», ha affermato Medvedev, secondo cui «a un certo punto gli eventi possono prendere una direzione del tutto imprevedibile» e «la responsabilità ricadrà interamente sull’Alleanza atlantica».