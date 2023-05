Guerra Ucraina, la Russia intercetta bombardieri Usa sul Mar Baltico

23 maggio 2023 a

Alta tensione sul Mar Baltico. Due bombardieri statunitensi B-1B sono stati intercettati sul Mar Baltico da un caccia russo Su-27. Lo ha affermato il Centro di controllo della difesa nazionale, come riporta Ria Novosti. Secondo quanto affermato dal centro di controllo, i due bombardieri si stavano avvicinando al confine russo. «Dopo l’allontanamento degli aerei da guerra stranieri dal confine di Stato, il caccia russo è tornato al suo campo d’aviazione», si legge in un comunicato del centro operativo del ministero della Difesa russo.

«I Paesi occidentali non conseguiranno alcun risultato fornendo caccia F-16 all’Ucraina, la reazione della Russia a questa mossa sarà una continuazione sistematica dell’operazione militare speciale per raggiungere i suoi obiettivi». Lo ha detto il viceministro russo degli Esteri, Sergei Ryabkov, in un’intervista a International affairs, ripresa da Tass. La fornitura di F-16, a lungo richiesta da Kiev, si è sbloccata negli ultimi giorni. Mosca la considera una nuova escalation nel conflitto.