Guerra Ucraina, la Russia minaccia l'Occidente: rischi per chi fornirà F-16

20 maggio 2023

L'Occidente si mobilita sul fronte della fornitura di caccia F-16 all'Ucraina. I Paesi dell'alleanza garantiranno anche il sostegno necessario all'addestramento dei piloti militari. Chiaramente la Russia non sta a guardare e minaccia ripercussioni per tutti coloro che parteciperanno al progetto. I Paesi occidentali incorreranno in «rischi colossali» se forniranno all’Ucraina i caccia F-16. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri russo, Alexander Grushko dopo che il presidente americano Joe Biden ha riferito ai leader riuniti al G7 di Hiroshima che Washington sostiene programmi alleati di addestramento di piloti ucraini sugli F-16.

«Stiamo vedendo che i Paesi occidentali stanno ancora andando avanti con lo scenario dell’escalation. Ciò comporta rischi colossali per loro stessi», ha affermato Grushko rispondendo a una domanda sulla fornitura di caccia F-16 all’Ucraina. «In ogni caso, questo scenario sarà preso in considerazione in tutti i nostri piani e abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati», ha proseguito il vice di Sergei Lavrov.