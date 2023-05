Guerra alla Russia, dagli Stati Uniti via libera alle nuovi sanzioni anti-Putin

19 maggio 2023 a

Gli Stati Uniti hanno aggiunto altre centinaia di aziende e persone alla lista nera delle sanzioni contro la Russia. Le nuove sanzioni hanno preso di mira in particolare le imprese e gli istituti di ricerca coinvolti negli investimenti di Mosca nella futura produzione di energia, compresi i piani per lo sfruttamento delle risorse dell’Artico. E hanno preso di mira le aziende che forniscono componenti di cui la Russia ha bisogno per produrre il suo drone da ricognizione Orlan, inclusa un’azienda cinese. In tutto circa 300 persone, società, istituti, navi e aerei sono stati aggiunti alle liste nere del Tesoro degli Stati Uniti e del Dipartimento di Stato. L’annuncio è arrivato durante il vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone. «Le azioni di oggi rafforzeranno ulteriormente la morsa sulla capacità del presidente russo Vladimir Putin di intraprendere la sua barbara invasione», ha dichiarato il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen. «I nostri sforzi collettivi hanno tagliato fuori la Russia dagli input chiave di cui ha bisogno per equipaggiare le sue forze armate e stanno drasticamente limitando le entrate che il Cremlino riceve per finanziare la sua macchina da guerra», ha affermato in una nota. Le nuove sanzioni includono dozzine di aziende dell’industria della difesa russa e commercianti di tecnologia, gli amministratori delle principali miniere d’oro del Paese e collaboratori di alti funzionari russi già inseriti nella lista nera. Includono il principale produttore di oro russo e società e individui presumibilmente coinvolti nel furto di grano dall’Ucraina.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alle istituzioni coinvolte nello sviluppo energetico russo, comprese le università che sviluppano e formano le persone nelle tecnologie minerarie e di trasformazione dell’energia, le aziende di supporto all’industria petrolifera e del carbone e le istituzioni che finanziano lo sviluppo. Il Tesoro ha affermato che lo sforzo sta «intraprendendo azioni mirate per limitare le future capacità estrattive della Russia», dopo che gli alleati occidentali dell’Ucraina hanno istituito un tetto massimo sulle esportazioni di petrolio russo per limitare i suoi potenziali guadagni in valuta estera. «Le azioni di oggi attuano i nuovi impegni presi al vertice dei leader del G7 e dimostrano la nostra comune determinazione a ritenere la Russia responsabile delle sue crescenti atrocità in Ucraina», ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken.