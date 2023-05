Zelensky incassa da Sunak e Macron missili a lungo raggio, droni e tank

15 maggio 2023 a

Il giro d'Europa di Volodymyr Zelensly porta in dote all'Ucraina nuove e ingenti forniture militari. La Gran Bretagna consegnerà a Kiev centinaia di nuovi droni militari a lungo raggio, in grado di coprire una distanza di oltre duecento chilometri. Lo rende noto il governo britannico mentre il presidente ucraino è arrivato a Londra per una visita a sorpresa con il premier Rishi Sunak.

"Oggi il primo ministro confermerà l'ulteriore fornitura da parte del Regno Unito di centinaia di missili di difesa aerea e ulteriori sistemi aerei senza pilota, tra cui centinaia di nuovi droni d'attacco a lungo raggio con una portata di oltre 200 chilometri", si legge in un comunicato del governo di Londra. "Questi saranno tutti consegnati nei prossimi mesi mentre l'Ucraina si prepara a intensificare la sua resistenza all'invasione russa in corso", prosegue il testo.

Anche la Francia prevede "nuove consegne" all’Ucraina "tenuto conto dei bisogni più urgenti e immediati". È quanto si legge in una nota congiunta del presidente francese Emmanuel Macron con Zelensky diffusa nella notte dall’Eliseo. La Francia "addestrerà ed equipaggerà" diversi battaglioni ucraini "con dozzine di veicoli corazzati e carri armati leggeri, tra cui Amx-10rc", si legge nel comunicato dell’Eliseo. "Il supporto militare fornito dalla Francia dall’inizio della guerra per consentire all’Ucraina di difendersi continua e si stanno preparando nuove consegne considerate le esigenze più urgenti e immediate dell’Ucraina", prosegue il testo.