Twitter censura account per le elezioni in Turchia, altra bufera per Elon Musk

14 maggio 2023 a

a

a

Nuova bufera su Elon Musk dopo che Twitter ha limitato l’accesso ad alcuni contenuti in Turchia alla vigilia delle elezioni nazionali. "In risposta al processo legale e per garantire che Twitter rimanga disponibile per il popolo turco, oggi abbiamo preso provvedimenti per limitare l’accesso ad alcuni contenuti in Turchia", ha spiegato la società in una nota. Il contenuto rimarrà disponibile per il resto del mondo e gli account che sono stati bloccati sono stati informati, ha aggiunto la società senza tuttavia fornire ulteriori informazioni sui contenuti né sugli account interessati. "La scelta è tra limitare Twitter nella sua interezza o limitare l’accesso ad alcuni tweet. Quale volete?", si è difeso Elon Musk in un tweet in cui ha annunciato che la società condividerà il messaggio ricevuto dalle autorità turche.

Il Papa deve pregare Musk per riavere la spunta blu

La mossa ha attirato le proteste di molti osservatori. A un giornalista che lo ha criticato per la scelta, Matthew Yglesias, il ceo di Twitter ha replicato: "Il cervello ti è scivolato via dalla testa? La scelta è tra il blocco totale di Twitter e la limitazione dell'accesso ad alcuni tweet. Quale delle due opzioni preferisci?". Il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ha duramente criticato la scelta di Musk: "Cosa ha fatto Wikipedia: ci siamo battuti per i nostri principi e ci siamo battuti davanti alla Corte Suprema della Turchia e abbiamo vinto. Questo è ciò che significa trattare la libertà di espressione come un principio piuttosto che come uno slogan", ha detto in riferimento alla battaglia legale dell'enciclopedia libera con il governo di Ankara.