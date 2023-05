Intelligenza artificiale, “tecnologia spaventosa”. L'allarme dello scienziato

02 maggio 2023 a

L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi più dibattuti in futuro e cresce il fronte di quelli che lanciano l’allarme sulla convivenza tra tecnologia ed essere umano. L’ultimo ad approfondire il tema è Geoffrey Hinton, scienziato che viene considerato il 'padrino' dell'intelligenza artificiale, che definisce una “tecnologia spaventosa”. In particolare Hinton ha dato il proprio addio a Google, che sta lavorando per sviluppare una sua IA: “Me ne sono andato per poter parlare dei pericoli dell’IA senza considerare l’impatto sull’azienda. Google ha agito in modo molto responsabile".

Hinton viene considerato un pioniere dell'intelligenza artificiale. Nel 2012, insieme a due dei suoi studenti laureati presso l'Università di Toronto, ha sviluppato le reti neurali, creando una tecnologia che è diventata la base intellettuale per i sistemi di intelligenza artificiale che alimentano molti dei prodotti odierni. Ha lavorato part-time a Google per un decennio sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale del gigante tecnologico, ma da allora ha iniziato ad avere preoccupazioni. “Mi consolo con la solita scusa, se non l'avessi fatto io, qualcun altro lo avrebbe fatto” la spiegazione al New York Times. Dopo Elon Musk anche un’altra mente brillante teme lo strapotere dei pc.