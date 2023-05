Incoronazione a Londra, la giornata di Re Carlo III tra Westminster e Buckingham Palace

Alessandra Zavatta 06 maggio 2023 a

Re Carlo è stato svegliato alle cinque e andrà a letto molto tardi. Sarà una giornata lunghissima e faticosa quella dell'incoronazione. Seppure il nuovo sovrano d'Inghilterra è salito al trono l'8 settembre 2022, alla morte della regina Elisabetta II, la cerimonia ufficializzerà la sua posizione come Capo di Stato e capo della Chiesa anglicana. Una tradizione che richiede tempi e protocolli rigidi. Mentre Carlo farà colazione, a Londra verrà chiuso al traffico il centro storico. Alle 6 apriranno i varchi per affluire al Mall e alle strade dove passerà il corteo reale, tenendo conto che alcune migliaia di visitatori da tre giorni sono accampati lungo il percorso. Quando l'area sarà ritenuta "piena" la polizia, che per l'operazione Golden Orb mette in campo 11.500 agenti, dirotterà la folla verso i parchi dove sono stati installati maxischermi per seguire l'incoronazione. Alle 10 (ora italiana) inizieranno ad arrivare all'Abbazia di Westminster gli invitati: duemila persone. I Capi di Stato, i rappresentanti dei governi esteri, i ministri del governo britannico, i primi ministri, gli ex premier inglesi, i reali stranieri e i membri della Famiglia reale dovrebbero prendere posto all'interno tra le 10.30 e le 11.45. Alle 11.20 Carlo e Camilla si recheranno da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster a bordo della Diamond Jubelee Coach, la carrozza fatta costruire dalla regina Elisabetta per il Giubileo di Diamante. L'arrivo è previsto per le 12, quando inizierà la cerimonia che sarà presieduta dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Carlo riceverà dall'arcivescovo nella mano destra prima di tutto il globo, una sfera dorata tempestata di gemme e sormontata da una croce. Rappresenta il ruolo del monarca come difensore della fede e capo della Chiesa anglicana. Durante la cerimonia il globo resterà sull'altare. Al termine della celebrazione il sovrano lo prenderà con la mano sinistra mentre nella destra stringerà lo scettro. In quel momento indosserà la corona di Edoardo I, realizzata nel 1661 prendendo a modello quella di Edoardo il Confessore (sovrano fra il 1042 e il 1066). La reliquia del re-santo venne usata per secoli fino a quando venne fusa, durante la rivoluzione guidata da Oliver Cromwell.

L'arcivescovo ungerà il re con l'olio del crisma, che arriva dal Monte degli Ulivi a Gerusalemme ed è stato benedetto nella Chiesa del Santo Sepolcro. A sottolineare l'aspetto religioso della cerimonia. Il nuovo sovrano giurerà di difendere la nazione davanti a Dio e al popolo. L'incoronazione terminerà alle 14. Per celebrare il nuovo monarca, le trombe suoneranno e colpi di cannone verranno sparati in tutto il Regno Unito. Quindi Carlo e Camilla faranno ritorno a Buckingham Palace, questa volta a bordo della Gold State Coach, la carrozza di Stato in legno dorato realizzata nel 1762. Verrà trainata da otto cavalli. Accanto, sempre a cavallo, a proteggere il re ci sarà la principessa Anna nel ruolo di Gold Stick in Waiting, ruolo che le spetta in quanto colonnello dei Blues and Royal, uno dei reggimenti reali. Seguirà la carrozza con a bordo il principe William, la moglie Kate Middleton e i figli George, Charlotte e Louis. Quindi il principe Edoardo, fratello minore del re, e la moglie Sophie. Non ci sarà il principe Harry, che ripartirà per gli Stati Uniti subito dopo l'incoronazione. Oltre seimila rappresentanti delle forze armate del Regno Unito e dei Paesi del Commonwealth accompagneranno il sovrano nella parata. A proteggere il re dall'alto ci saranno droni ed elicotteri. Sui tetti degli edifici lungo il percorso del corteo troveranno posto cecchini dell'esercito. Alle 15.15, il re, la regina consorte e i membri della Famiglia reale si affacceranno sul balcone di Buckingham Palace per il tradizionale saluto ai sudditi e per assistere al volo della pattuglia acrobatica della Royal Air Force. Elemento quest'ultimo che potrebbe essere annullato in caso di violenti temporali, perché a Londra è prevista una giornata piuttosto piovosa.