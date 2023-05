Re Carlo, imprevisto all'incoronazione: in arrivo violenti temporali

Alessandra Zavatta 05 maggio 2023 a

Temporali, fulmini e grandine sul corteo di re Carlo d'Inghilterra. Il Servizio meteorologico britannico prevede per domani pioggia a Londra e su gran parte del Regno Unito proprio negli orari dell'incoronazione del nuovo sovrano e della processione che lo accompagnerà dall'Abbazia di Westminster a Buckingham Palace. Un corteo che coinvolgerà seimila persone e rappresentanti delle forze armate britanniche e dei Paesi del Commonwealth.

I meteorologi avvertono che domani dalle 10 alle 13 c'è il 60% di possibilità di pioggia leggera a Londra. Poi il tempo andrà a peggiorare drammaticamente con tempeste di fulmini e grandinate fino alle 15. Quando la probabilità di pesanti rovesci salirà dall'80% al 90%.

A mezzogiorno inizierà la cerimonia nell'abbazia e due ore dopo Carlo III e la regina consorte usciranno in carrozza per recarsi in corteo a Buckingham Palace. L'arrivo è previsto dopo mezz'ora. E proprio nella parte centrale della giornata sono previsti temporali violentissimi, tanto che la Royal Air Force sta valutando se cancellare l'esibizione della pattuglia acrobatica che avverrà subito dopo che il nuovo sovrano si affaccerà dal balcone del Palazzo reale per salutare i sudditi. La decisione verrà presa all'ultimo minuto in base alle condizioni meteo, per non mettere a rischio aerei e piloti.

"Si prevede che piogge pesanti saranno presenti nel sud-ovest dell'Inghilterra all'inizio di sabato, spostandosi verso est e nord durante la giornata con alcuni forti temporali", spiega il vice capo meteorologo del Met Office Steven Keates. "È probabile che questo porti pioggia a Londra all'ora di pranzo". Per le centinaia di fedelissimi del re accampati da due giorni lungo il Mall e per le centinaia di migliaia di turisti che si preparano ad assistere al corteo è assicurata una festa bagnata. Unica consolazione è che non farà troppo freddo. Le temperature oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi centigradi.