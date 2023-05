Incoronazione di Re Carlo III, Kate Middleton copia le scarpe di Meghan Markle

05 maggio 2023 a

Gli outfit dei reali, si sa, soprattutto in giornate queste, non passano inosservati. Ma un particolare dettaglio non è sfuggito ai tabloid britannici alla vigilia dell’incoronazione di Re Carlo III: le scarpe di Kate Middleton, tacchi neri di Aquazzurra dal prezzo di circa 500 sterline, indossati dalla Principessa per un pranzo a Buckingham Palace insieme al marito William e ai governatori e primi ministri del Commonwealth.

I più attenti - o se vogliamo i più maligni - hanno immediatamente notato che non è la prima volta che questo lussuoso paio di scarpe viene indossato da un membro della famiglia reale. Proprio Meghan Markle, moglie del principe Harry e cognata di Kate, ha a più riprese indossato i "Bow Tie Pump": la prima volta, tra le altre, è stata proprio quella del seguitissimo annuncio del fidanzamento con Harry. La stessa Meghan che, come ampiamente annunciato, non parteciperà all’incoronazione del re ma rimarrà in California con i due figli, Archie e Lilibeth. La domanda sorge allora spontanea: il look scelto da Kate nasconde un velato cenno alle complesse dinamiche familiari della famiglia Windsor o è stata semplice coincidenza di stile?