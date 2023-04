Dove si trova la Pietra di Scone: dalla Scozia a Londra per l'incoronazione di Re Carlo

Alessandra Zavatta 30 aprile 2023 a

Re Carlo verrà incoronato sulla Pietra del Destino. Custodita nel castello di Edimburgo, verrà portata nell’Abbazia di Westminster, a Londra, il 6 maggio prossimo e incastonata sotto al trono dove siederà il nuovo sovrano. Trono fatto costruire da Edoardo I proprio per inserirci la Pietra del Destino dopo la sottomissione della Scozia, nel 1296. Su quel "sasso" nell’Abbazia di Scone venivano incoronati i re di Alba e metterlo sotto il trono significava il dominio assoluto di Londra sulle terre dell’estremo nord della Britannia.

Dopo secoli di dispute, nel 1996 la regina Elisabetta resituì la sacra pietra agli scozzesi. La leggenda vuole abbia fatto da cuscino a Giacobbe nel sogno della Scala Santa e che poi dalla Palestina sia giunta in Scozia con i popoli che migrarono dall'Asia minore verso l'Europa.

Ora tornerà a Londra per la cerimonia dell’unzione del nuovo sovrano da parte dell’arcivescovo di Canterbury Justin Welby con l’olio del crisma, che arriva dal Monte degli Ulivi a Gerusalemme ed è stato consacrato nella Chiesa del Santo Sepolcro. Gocce di olio verranno versate sulla testa, sul petto e sulle mani del nuovo sovrano.

Sebbene la cerimonia sia solitamente nascosta dietro un baldacchino, il quotidiano britannico The Telegraph ha rivelato che "è stato realizzato un baldacchino con una parte superiore trasparente, per dare al re la possibilità di consentire che l'unzione venga ripresa per la prima volta dalle telecamere”. In quel momento Carlo III sarà seduto sul trono, sotto ci sarà l’arenaria da 152 chili fatta arrivare appositamente da Edimburgo. Volgerà le spalle ai sudditi e guarderà l’altare, a sottolineare la solennità dell’evento. L’ultimo monarca scozzese incoronato sulla Pietra di Scone il destino vuole sia stato Carlo II.

Sul trono di Edoardo vengono incoronati i monarchi inglesi da settecento anni. È uno dei mobili più preziosi e famosi al mondo. Il trono è in legno di quercia. Il tempo ha cancellato la gran parte delle decorazioni, in oro e pittura, che vi erano state apposte da Master Walter, il pittore del re. La figura del sovrano che traspare sul retro, con i piedi appoggiati su un leone, si ritiene sia proprio re Edoardo. La sedia non è stata utilizzata esclusivamente per le incoronazioni. Venne tolta dall'Abbazia quando Oliver Cromwell fu insediato come Lord Protettore, nel 1653. La cerimonia si svolse nella Westminster Hall, la vecchia sala del parlamento. Durante la seconda guerra mondiale la Pietra di Scone venne sepolta in un luogo segreto per evitare che l’esercito del Terzo Reich la rubasse se fosse riuscito a sbarcare in Inghilterra.