Economia, il segretario al Tesoro Usa Yellen lancia l'allarme: Stati Uniti verso il default

Stati Uniti verso il default. Il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che si prevede che gli Stati Uniti raggiungeranno il default già dal 1° giugno se il Congresso non aumenterà o sospenderà il limite del debito prima di allora. In una lettera ai leader della Camera e del Senato, Yellen ha esortato il Congresso «a proteggere la piena fiducia e il credito degli Stati Uniti agendo il prima possibile». «Aspettare fino all’ultimo minuto per sospendere o aumentare il limite del debito - ha aggiunto - può causare gravi danni alla fiducia delle imprese e dei consumatori, aumentare i costi di prestito a breve termine per i contribuenti e avere un impatto negativo sul rating del credito degli Stati Uniti Stati».

Per fronteggiare l'emergenza, il presidente Joe Biden ha convocato i quattro principali leader del Congresso, tra cui il presidente della Camera Kevin McCarthy, per discutere dell’aumento del tetto del debito. Lo riferiscono fonti citate dai media statunitensi. La convocazione arriva dopo che il segretario al Tesoro Janet Yellen ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero andare in default entro il 1° giugno.