Guerra Ucraina, per gli Stati Uniti sono morti 100mila soldati russi

02 maggio 2023 a

a

a

Guerra Ucraina, più di 20mila soldati russi sono morti e altri 80mila sono stati feriti in 5 mesi di combattimenti nell’Ucraina orientale, in particolare a Bakhmut. «Stimiamo che la Russia abbia subito più di 100mila perdite, tra cui oltre 20mila morti in azione», ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby. «Il tentativo di offensiva della Russia nel Donbass, in gran parte attraverso Bakhmut, è fallito...La Russia non è riuscita a conquistare alcun territorio strategicamente significativo», ha dichiarato Kirby. Il portavoce, citando informazioni di intelligence statunitensi recentemente declassificate, ha affermato che circa la metà delle persone uccise erano soldati reclutati dalla compagnia militare privata Wagner, che attinge gran parte dei suoi ranghi dalla popolazione carceraria in Russia.

Video su questo argomento Gli ucraini colpiscono in Russia, bombe sul villaggio: morti e feriti | VIDEO

Il bilancio dei combattimenti - la battaglia più intensa è stata quella per Bakhmut, dove le truppe ucraine sono state cacciate da tutte le zone della città, tranne una piccola parte - rappresenta le perdite dall’inizio di dicembre, secondo i dati statunitensi. «Questo tentativo, in particolare a Bakhmut, ha avuto un costo terribilmente alto. La Russia ha esaurito le sue scorte militari e le sue forze armate», ha detto Kirby. Il portavoce ha detto che non ha fornito stime sulle vittime ucraine perché «sono loro le vittime qui. La Russia è l’aggressore». La Casa Bianca non renderà «di dominio pubblico informazioni che rendano le cose più difficili» per lo stretto alleato occidentale, il cui esercito è armato e addestrato da una coalizione di Paesi guidata dagli Stati Uniti.