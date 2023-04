Putin visita le truppe a Kherson, giallo sul video: "Frase tagliata", cosa dice

18 aprile 2023 a

a

a

Vladimir Putin ha visitato lunedì 17 aprile il quartier generale del gruppo Dnepr a Kherson e le truppe a Luhansk. Lo riporta la Tass spiegando che il presidente russo ha ascoltato i rapporti del comandante delle forze aviotrasportate, il colonnello generale Mikhail Teplinsky, il comandante del gruppo di truppe Dnepr, il colonnello generale Oleg Makarevich e altri leader militari in quella che è la sua prima visita nella regione di Kherson. In seguito Putin è volato in elicottero al quartier generale della Guardia Nazionale Russa nella regione di Luhansk, nell’Ucraina orientale.

Tuttavia, le immagini diffuse dal Cremlino hanno sollevato non pochi dubbi. Putin, secondo alcune ricostruzioni, non sarebbe andato ieri nei territori occupati ucraini nelle regioni di Luhansk e Kherson, ma nei giorni prima della Pasqua ortodossa. A sostenerlo èil sito di notizie indipendente Agentsvo, dopo un esame di un primo video diffuso dall’ufficio stampa del Cremlino che ha oggi pubblicato una versione tagliata. Nel primo video, il Presidente russo dice al comandante militare: "La Pasqua arriverà presto, vero?". Nella versione pubblicata in seguito, si sente una voce che dice: "È Pasqua, vero?".

Putin prepara il piano con la Cina: "Esercitazioni congiunte". E convoca Shoigu

"Il fatto è che le celebrazioni per la pasqua durano 40 giorni. E in più questa è la settimana di Pasqua. Quindi la dichiarazione è solo un errore. Si sono gettati immediatamente su questa frase, con ipotesi su cose che non sono accadute. Il viaggio è avvenuto ieri", ha risposto Dmitry Peskov a chi chiedeva conto della contraddizione.