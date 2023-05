Parigi, primo maggio di scontri per le pensioni: molotov sulla polizia

01 maggio 2023 a

Infiamma la protesta in Francia per la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron. In diverse città le manifestazioni per il Primo maggio sono sfociate in scontri e tensioni. Molotov contro i poliziotti a Parigi, schierati per la nuova, grande manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni. Secondo le informazioni della prefettura, citata da Le Figaro, un agente ha riportato ustioni gravi dopo essere stato colpito da una molotov lanciata da un gruppo di black bloc infiltrato nel corteo nella capitale. Al momento si contano 40 fermati a seguito degli scontri e degli incidenti a Parigi. Tra le fila dei manifestanti più violenti si sarebbero uniti anche alcuni black bloc provenienti da Italia e Regno Unito. A Parigi sono scesi in piazza 550mila manifestanti, almeno secondo il bilancio della Cgt, il principale sindacato francese.

Tensioni e disordini si sono registrati ai cortei organizzati in occasione della festa dei lavoratori del 1 Maggio nelle città francesi di Nantes e Lione. Lo riportano i media transalpini. A Nantes si sono verificati scontri nei pressi della sede della prefettura con lancio di sedie e ciottoli da parte di alcuni violenti ai quali la polizia ha risposto con gas lacrimogeni. A Lione invece si registra l’azione di alcuni teppisti che hanno danneggiato diversi edifici prendendo di mira in particolar modo le banche.