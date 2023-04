Drone ucraina precipita vicino Mosca: "Carico con 17 chili di esplosivo"

24 aprile 2023 a

a

a

Mosca nel mirino dell'Ucraina? Un drone carico di esplosivo è caduto in Russia nei pressi della città russa di Noginsk, vicino alla capitale della Federazione. Secondo l’agenzia di stampa russa Tass, che cita fonti delle forze dell’ordine, il drone era carico di esplosivo ed è stato ritrovato ieri nel distretto di Bogorodsky, spezzato a metà, dopo essere presumibilmente precipitato. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti, invece, riporta che il drone, del peso di circa 100 chilogrammi, ha un motore prodotto negli Stati Uniti ma non aveva munizioni. Le forze di sicurezza stanno indagando sull’origine del drone.

Alta tensione tra Russia e Germania, espulsi da Mosca venti diplomatici tedeschi

Il velivolo è stato trovato da una residente in un'area boschiva vicino a Noginsk nel pomeriggio di domenica 23 aprile. Secondo quanto si apprende, il drone caduto era un UJ-22 Airborne di fabbricazione ucraina, lungo 3,5 metri che trasportava 17 chili di esplosivo, forse C4, ed è stato disinnescato dagli artificieri in una operazione durata 5 ore. Sarebbe caduto dopo aver finito il carburante e non è ancora chiaro da dove sia partito né dove fosse diretto.