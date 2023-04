Guerra Ucraina, la Russia espelle da Mosca i diplomatici tedeschi

22 aprile 2023 a

Scontro diplomatico totale tra Russia e Germania. Nella ultime ore tra Mosca e Berlino i toni si sono fatti via via sempre più accesi. Per ora a farne le spese sono i diplomatici dei due Paesi che sono stati espulsi e riportati in Patria. Più di venti diplomatici tedeschi, infatti, sono stati espulsi dalla Russia come ritorsione per l’espulsione del personale diplomatico russo dalla Germania. Lo ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in televisione. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato alla Tass che le autorità tedesche hanno deciso di espellere in massa i diplomatici russi. Il ministero degli Esteri ha specificato che Mosca ha deciso di conseguenza di fare lo stesso, espellendo i diplomatici come misura di ritorsione.

Nel frattempo sul fronte bellico, il portavoce del Ministero della Difesa russo Igor Konashenkov ha dichiarato che le unità d’assalto russe hanno preso il controllo di tre quartieri nella parte occidentale della città di Bakhmut nelle ultime 24 ore. «Nella direzione di Donetsk, tre quartieri nella parte occidentale della città sono stati liberati dalle unità d’assalto nelle ultime 24 ore», ha detto nel corso di un briefing, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass.