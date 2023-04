Corea del Nord, testata la nuova arma dell'apocalisse: ecco il drone sottomarino nucleare

08 aprile 2023 a

La Corea del Nord spaventa ancora il mondo. Pyongyang ha fatto sapere di aver testato questa settimana un secondo tipo di drone d'attacco sottomarino con capacità nucleare progettato per distruggere navi e porti militari, l'ennesima dimostrazione di armi quest'anno che hanno acuito le tensioni con i rivali. La notizia del test è arrivata il giorno dopo che gli inviati nucleari di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone si sono incontrati a Seul per discutere della crescente minaccia nucleare nordcoreana e hanno chiesto maggiori sforzi internazionali per reprimere il finanziamento di attività illecite nordcoreane a sostegno del programma d’armi.

Il drone di attacco nucleare sottomarino 'Haeil-2', ha scritto l'agenzia statale ufficiale Korean Central News Agency, ha percorso 1.000 km di distanza sottomarina simulata nel Mare Orientale della Corea per 71 ore e 6 minuti. “Il test ha dimostrato perfettamente l'affidabilità del sistema d'arma strategico sottomarino e la sua capacità di attacco fatale. Il sistema servirà come potenziale militare vantaggioso e prospettico delle forze armate della Corea del Nord essenziale per contenere tutte le azioni militari in evoluzione dei nemici, rimuovere le minacce e difendere il paese” il messaggio lanciato dal regime di Kim Jong-un.