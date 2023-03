La Russia minaccia l'Estonia dal cielo: intervento critico dei jet Nato

18 marzo 2023 a

Guerra senza fine, anche nei cieli. Caccia britannici e tedeschi hanno intercettato per la seconda volta in una settimana aerei della Russia che volavano vicino allo spazio aereo dell’Estonioa. A renderlo noto è stata la Royal Air Force (Raf) britannica. I due jet Typhoon hanno intercettato «un aereo passeggeri militare russo Tu-134, noto con il nome Nato Crusty, che era scortato da due caccia Sukhoi Su-27 Flanker e da un aereo da trasporto militare AN-12 Cub». La Raf ha descritto l’operazione come una rassicurazione sul fatto che il Regno Unito, la Germania e altri paesi della Nato «stanno dalla parte del loro alleato estone in questo momento di tensione».

Nel frattempo, oltre all’incursione aerea, sale pure la tensione a parole. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, si è scagliata contro le forze occidentali: «Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha delineato inequivocabilmente la posizione distruttiva americana e, di conseguenza, ucraina, affermando che gli Stati Uniti sono determinati a continuare a fornire a Kiev armi e attrezzature militari e a non impegnarsi diplomaticamente con Russia per risolvere la crisi. Il regime di Kiev è stato a lungo uno strumento degli Stati Uniti e di altri Paesi della Nato nella lotta contro la Russia. E non sono affatto interessati a una soluzione pacifica in Ucraina».