Quanto è potente l'esercito cinese, Putin prepara il piano: "Esercitazioni congiunte"

Non c'è nessuno spiraglio di pace nel conflitto tra Russia e Ucraina. A Bakhmut la battaglia infuria e diventa sempre più sanguinosa con i soldati ucraini che tentato di resistere in tutti i modi ai mercenari di Wagner che invece avanzano e conquistano nuove zone della città devastata.

Il presidente russo Vladimir Putin vede il ministro della Difesa cinese Li Shangfu ed esalta la collaborazione anche militare tra i due Paesi: "Abbiamo una partnership a ogni livello", spiegando che "ci sono anche esercitazioni congiunte".

Gli fa eco il ministro di Pechino: "Le relazioni tra Russia e Cina sono molto forti e superano le alleanze politico-militari dell'era della Guerra Fredda. Sono costruite sui principi di non allineamento, e non confronto con una terza parte. Sono molto stabili". Shangfu ha osservato che i rapporti fra Pechino e Mosca "stanno diventando più forti di giorno in giorno" e il rapporto personale fra Putin e Xi Jinping "gioca un ruolo importante in questo".

Poi il presidente russo ha incontrato il ministro della Difesa Sergei Shoigu. I due hanno parlato delle esercitazioni della flotta di Mosca nel Pacifico. "Le forze e le truppe che partecipano al controllo sono pronte al combattimento - ha spiegato Shoigu - vengono condotte esercitazioni tattiche e di tiro di precisione".