Biden sbarca in Irlanda del Nord ma non vedrà re Carlo. Ecco cosa farà

Dopo le bombe a Derry, Joe Biden sbarca in Irlanda del Nord. Il presidente degli Stati Uniti arriverà questa sera a Belfast alle 21.30 (le 22.30 ora italiana). Ad accoglierlo in aeroporto ci sarà il primo ministro britannico Rishi Sunak.

Il presidente Usa resterà nell'isola di Smeraldo quattro giorni. L'occasione è la celebrazione del 25° anniversario dell'Accordo del Venerdì Santo che nel 1998 mise fine agli scontri tra cattolici-repubblicani decisi a riunire l'Irlanda del Nord a Dublino e protestanti-unionisti fedeli a Londra. Scontri che si riaccesero il 30 gennaio 1972 nella Domenica di Sangue quando i paracadusti britannici spararono sulla folla ad una manifestazione a Derry e aprendo una stagione di violenze che fece 1.600 morti. Una ferita della Storia che qualcuno ha tentato di riaprire a Pasquetta lanciando molotov e bruciando auto della polizia proprio durante una manifestazione a Derry.

Le nuove tensioni non hanno però cambiato il programma di Biden che a Belfast questa sera alloggerà in un albergo del centro storico, protetto da trecento poliziotti. Domattina parteciperà alla conferenza "Agreement 25" presso l'Università dell'Ulster e inaugurerà il nuovo campus. Poi incontrerà le autorità locali e rappresentanti delle associzioni imprenditoriali. Secondo i giornali britannici è atteso l'annuncio di nuovi investimenti americani in Irlanda del Nord. E anche il premier del Regno Unito Sunak dovrebbe a sua volta annunciare interventi a sostegno dell'economia in Ulster.

Nel pomeriggio Biden partirà per Dublino per incontrare il presidente della Repubblica d'Irlanda Michael Higgins. Parteciperà poi ad una serata di gala nel castello di Dublino.

Giovedì il capo della Casa Bianca vedrà il primo ministro irlandese Leo Varadkar e poi terrà un discorso agli Oireachtas, come viene chiamato in gaelico il parlamento dell'Irlanda indipendente. I deputati del Dáil, la Camera bassa, e del Seanad, il Senato, si riuniranno in seduta comune. Joe Biden diventerà così il quarto presidente degli Stati Uniti a parlare agli Oireachtas, dopo John Fitzgerald Kennedy nel 1963, Ronald Reagan nel 1984 e Bill Clinton nel 1995.

Il 14 aprile il presidente degli Stati Uniti visiterà le terre d'origine degli antenati, le contee di Louth e Mayo. Con la carestia del 1848 il bisnonno materno di Biden emigrò in America. In quegli anni un milione di persone lasciarono l'Irlanda per sfuggire alla fame. Tanto che oggi si stima che un americano su dieci abbia radici nell'isola di Smeraldo. A Ballina Joe Biden terrà un discorso pubblico fuori dalla cattedrale di Saint Muredach e in serata rientrerà negli Usa.

Durante il viaggio non è previsto nessun incontro con re Carlo III. Biden non andrà neppure all'incoronazione del nuovo monarca il 6 maggio prossimo a Londra. Nessuna spiegazione è stata data in merito all'assenza. In rappresentanza della Casa Bianca ci sarà la moglie, Jill Biden. Il presidente Usa era invece presente ai funerali della regina Elisabetta, il 19 settembre scorso, sempre a Londra.