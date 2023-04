Irlanda del Nord, la minaccia di New Ira: allerta attentati ai massimi livelli

08 aprile 2023 a

Una Pasqua ad alta tensione in Irlanda del Nord per la minaccia di New Ira, la denominazione dell'organizzazione paramilitare in seguito alla scissione di alcuni elementi dalla Provisional IRA che include dissidenti repubblicani nord irlandesi, da sempre ostili a ogni compromesso. Lunedì ricorreranno i 25 anni dell’accordo di Pace del Venerdì Santo del 1998 e si temono attacchi terroristici. A Belfast e Dublino la settimana successiva ci saranno i leader di Regno Unito e della Repubblica d’Irlanda ma anche i protagonisti dello storico patto Tony Blair, l'allora leader irlandese Bertie Ahern e l’ex presidente americano Bill Clinton. Martedì arriverà anche Joe Biden, di origini irlandesi, riporta il Giornale che ricorda come "il clima festoso di questi giorni potrebbe però essere rovinato da possibili attacchi terroristici".

Le misure di sicurezza sono eccezionali dopo che i servizi segreti britannici hanno portato l'allerta attentati al massimo livello con la poco rassicurante dicitura di un incidente "altamente probabile". A rendere incandescente la situazione anche il mancato accordo per l'Irlanda del nord dopo la Brexit. Recentemente un detective impegnato in indagini su terrorismo e criminalità organizzata, John Caldwell, è stato ucciso.