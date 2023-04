Auto sulla folla e spari a Tel Aviv: un romano ucciso, un altro italiano ferito. "È terrorismo"

07 aprile 2023 a

a

a

Un turista italiano, Alessandro Parini, è morto in un attentato sul lungomare di Tel Aviv, in Israele, nel quale sarebbero rimasti feriti altri connazionali insieme a tre cittadini britannici. Il ministro degli Esteri israeliano ha parlato di "attentato terroristico". Il presunto autore è stato "neutralizzato". Secondo le prime ricostruzioni l'aggressore avrebbe lanciato l'auto che guidava contro un gruppo di pedoni in Kafmann Street, prima di perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi nel parco Charles Clore. Sarebbe stato ucciso dalla polizia mentre stava tentando di aprire il fuoco.

Secondo quanto diffuso dai media locali si tratta di un cittadino arabo israeliano di 44 anni, identificato come Yousef Abu Jaber, proveniente dal villaggio di Kafr Qassem. La Jihad islamica ha rivendicato l'attacco in un comunicato: "Risposta naturale e legittima ai crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese". I feriti sono stati portati all'ospedale Ichilov di Tel Aviv e sarebbero tutti in condizioni "medie o leggere". Secondo quanto riportato da Repubblica la vittima sarebbe originaria di Roma.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue "con apprensione" gli aggiornamenti "sugli attentati a Tel Aviv che hanno coinvolto anche cittadini italiani". "Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a TelAviv", ha scritto la Farnesina su Twitter. "Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini e riportano il possibile ferimento di altri connazionali nel vile attentato a Tel Aviv. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro.", il messaggio di Tajani. Dopo l’attentato a Tel Aviv, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato il richiamo di tutte le forze della riserva della polizia di frontiera. Netanyahu ha anche chiesto all’esercito di mobilitare maggiori unità per dare una risposta agli attacchi terroristici.