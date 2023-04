Incoronazione Re Carlo III, Biden non c'è: chi prende il posto del presidente

Alessandra Zavatta 02 aprile 2023 a

Joe Biden non parteciperà all'incoronazione di re Carlo il 6 maggio a Londra. Il presidente degli Stati Uniti ha impegni già presi e non si allontanerà da Washington. Alla cerimonia che si svolgerà nell’Abbazia di Westminster parteciperà invece la First Lady Jill Biden e una delegazione degli Usa.

Karen Pierce, l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti e Buckingham Palace, hanno avuto nei giorni scorsi colloqui "cordiali e diplomatici" con la Casa Bianca riguardo l'incoronazione, secondo quanto riportato dal quotidiano The Telegraph, ma gli assistenti di Biden avrebbero detto che il presidente aveva impegni precedenti. Un'assenza destinata a pesare, soprattutto perché finora nessuno degli altri Capi di Stato invitati ha dato forfait all'incoronazione del successore della regina Elisabetta.

Sempre secondo i giornali inglesi sembra che non tutto è perduto e pare siano in corso "alcuni sforzi per vedere se Biden può essere convinto a venire all'incoronazione". Da Washington fanno sapere che l'agenda del presidente "non è bloccata". Il 19 settembre scorso Joe Biden e la moglie hanno visitato il Regno Unito per partecipare ai funerali di Elisabetta II, proprio nell'Abbazia di Westminster. E sono stati presenti anche al ricevimento dato da Carlo a Buckingham Palace.

L'assenza del presidente statunitense potrebbe essere interpretata come una mancanza di rispetto, secondo molti. Anche perché Biden sarà presto a Belfast per l'anniversario degli accordi del Venerdì Santo che il 10 aprile 1998 misero fine alla guerra civile in Irlanda del Nord ma ripartirà prima che arrivi re Carlo. Per altri l'assenza di Joe Biden all'incoronazione è soltanto una "questione di sicurezza" per via dell'inasprirsi della guerra in Ucraina.