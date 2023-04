Finlandia ufficialmente nella Nato, cosa cambia. Stoltenberg: Putin ha fallito

04 aprile 2023 a

a

a

La procedura di adesione della Finlandia alla Nato è ufficialmente conclusa. I protocolli di adesione e le ratifiche sono stati consegnati agli Stati Uniti, depositari del Trattato di Washington, e la Finlandia è diventata ufficialmente il 31esimo membro dell’Alleanza Atlantica. Diventa valido così per il territorio scandinavo l’articolo 5 del Trattato della Nato, norma che stabilisce la difesa di ogni Paese Nato che viene attaccato in base al principio del "tutti per uno, uno per tutti". Circostanza che assume un valore cruciale con la guerra in Ucraina che infiamma da più di un anno. La Russia, dal canto suo, ha annunciato che rafforzerà le sue difese nell'ovest e nel nord-ovest del Paese.

La Finlandia nella Nato è ora una realtà. E Putin perde le staffe

"La Finlandia è diventata oggi un membro dell’alleanza di difesa della Nato. L’era del non allineamento militare nella nostra storia è giunta al termine. Inizia una nuova era. Ogni paese massimizza la propria sicurezza. Anche la Finlandia", ha dichiarato il presidente finlandese, Sauli Niinisto. "Oggi abbiamo dimostrato che Putin, con le sue intimidazioni, ha fallito. Le nostre porte rimangono fermamente aperte", ha detto invece Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, durante la dichiarazione congiunta insieme a Niinisto. In relazione al mancato ingresso della Svezia insieme alla Finlandia, ha aggiunto che "l’importante non è che entrino insieme, ma che entrino il prima possibile".

L'Europa s'è Destra: ora la sinistra teme lo tsunami in tutti i Paesi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando con i giornalisti nel corso della sua visita al Vinitaly di Verona, ha commentato l'adesione ufficiale di Helsinki al patto atlantico sottolineando la criticità del momento storico: "Una nazione che ha sempre voluto mantenere l’autonomia, senza schierarsi, ha sentito la necessità di entrare nella Nato, improvvisamente, dopo decenni di terzietà. Questo significa che c’è un sentimento di paura. E l’unico modo per sconfiggere la paura è ostinarci nella ricerca della pace, che non significa tirarsi indietro dall’aiuto, ma significa non lasciare nulla di intentato".