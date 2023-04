Nato, la Finlandia entra ufficialmente. Reazione di Putin: “Rafforzamento militare”

03 aprile 2023 a

Gli effetti collaterali della guerra in Ucraina. Da domani la Finlandia sarà un membro «a pieno titolo» della Nato: ad annunciarlo è il segretario generale Jens Stoltenberg, in conferenza stampa alla vigilia della Ministeriale Esteri che si riunirà domani e dopodomani a Bruxelles. Da domani, sottolinea Stoltenberg, Helsinki «parteciperà a tutte le riunioni e alle strutture militari come membro a pieno titolo. Accadrà domani, perché tutti i 30 alleati hanno ratificato il protocollo di adesione, il che vuol dire che la sola cosa che resta e che accadrà domani è che la Turchia, l’ultimo alleato a ratificarlo, lo depositerà domani al quartier generale Nato». «Io poi notificherò alla Finlandia - prosegue - loro depositeranno i rispettivi documenti di adesione e da quel momento saranno membri dell’Alleanza. Avremo una cerimonia di alzabandiera nel pomeriggio del 4 aprile», che è il «compleanno della Nato», poiché il trattato di Washington, o trattato dell’Atlantico del Nord, venne firmato il 4 aprile del 1949.

Dopo tali dichiarazioni non si è fatta attendere la replica della Russia di Vladimir Putin. “La Federazione russa rafforzerà il suo potenziale militare verso Ovest e Nordovest in risposta all'ingresso della Finlandia della Nato” le parole del viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko.