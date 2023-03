Lukashenko chiede la tregua immediata: "Terza guerra mondiale all'orizzonte"

31 marzo 2023 a

La Terza Guerra Mondiale con incendi nucleari è all'orizzonte e può essere evitata solo attraverso i negoziati. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, durante il suo discorso alla nazione avvisa il suo popolo: "C'è una domanda: cosa fare? C'è un modo: i negoziati. Trattative senza condizioni preliminari".

Tutte le infrastrutture per ospitare le armi tattiche nucleari russe sono pronte in Bielorussia, e Minsk è pronta ad usare anche queste armi per “assicurare la propria sovranità” ha detto il presidente

Nel suo discorso annuale Lukashenko ha dichiarato che la Bielorussia ha armi convenzionali “a sufficienza” per difendersi da eventuali attacchi. “Ma se vediamo – ha aggiunto – che c’è una minaccia di distruzione del Paese, useremo tutto quello che abbiamo”.

Lukashenko ha sottolineato che, oltre alle armi nucleari tattiche che il presidente russo Vladimir Putin ha già detto di volere dispiegare in Bielorussia, “se necessario” i due leader potrebbero “prendere una decisione di portare qui anche armi strategiche”. Il presidente bielorusso, in carica dal 1994, ha affermato che era contrario agli accordi che negli anni ’90 portarono alla rinuncia delle armi nucleari ereditate dall’Unione Sovietica, ma di esservi stato costretto a causa delle “pressioni più dure” esercitate su di lui non solo dall’Occidente ma anche dall’allora presidente russo Boris Eltsin.