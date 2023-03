Meloni e Macron, faccia a faccia sui migranti: "Rischio 900mila arrivi dalla Tunisia"

24 marzo 2023 a

La nuova grande invasione di migranti dalla Tunisia? Ieri sera a Bruxelles, al termine del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si vedono e si parlano: nell'hotel dove alloggiano va in scena il primo bilaterale che ricuce lo strappo di febbraio sul mancato invito a Parigi per la cena con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Mentre la tensione sale a Kiev per l'escalation militare e la Francia "brucia" per la riforma delle pensione la presidente del Consiglio e il presidente della Francia si confrontano per oltre un’ora e mezza.

Secondo quanto racconta il Corriere della Sera il faccia a faccia l'avrebbe chiesto il premier francese. Ma l'incontro diventa il simbolo della prima giornata di Consiglio europeo della presidente italiana.

Armi a Kiev, migranti e no all'austerity: Meloni convince l'Europa

Sul tavolo "c’è di sicuro anche una richiesta francese - riporta il Corsera - quella bollinatura delle tecnologie nucleari fra quelle compatibili alla transizione energetica che per Parigi è essenziale. L’Italia può dare una mano. E certamente, in cambio, può dare Parigi una mano a Roma, in primo luogo sull’esplosiva situazione della Tunisia, ma più in generale su tutto il dossier migranti".

Ma al centro del colloquio con l'inquilino dell'Eliseo anche l'emergenza migranti e l'allarme Tunisia: "L'Italia rischia 900mila arrivi". Serve dunque un’azione coordinata fra i due Stati. È stata la stessa premier italiana a sottolineare la situazione critica facendo notare che gli arrivi dalla nazione del Nord Africa sono triplicati. "Se questo trend continuerà - ha avvertito - questa estate la situazione sarà fuori controllo".