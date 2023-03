Trump arrestato, foto creano il panico: "Generate con l'Intelligenza artificiale"

23 marzo 2023 a

a

a

La frase "Trump arrested" è tra le più cercate nel web in questi giorni. Ma l'ex presidente degli Stati Uniti è in libertà (anche se è tutt'altro che scontato che lo sarà a lungo). Alla base ci sono le foto spuntate sui social che vedono Donald Trumpo braccato dalla polizia e immobilizzato a terra dagli agenti. Tutto falso, perché si tratta di immagini generate dall'Intelligenza artificiale. Finzione pura, che ha creato un cortocircuito mediatico non da poco dal momento che il milionario potrebbe essere arrestato davvero a breve nell'ambito dell'inchiesta sul silenzio della pornostar Stormy Daniels pagato a suon di milioni.

"Martedì sarò arrestato. Manifestiamo, riprendiamoci il Paese", aveva scritto qualche giorno fa Trump. Il tutto si è "avverato" sui social con le foto diffuse da Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat. "Stavo solo scherzando", ha spiegato Higgins in un'intervista. "Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate".

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

In realtà le foto generate con l'Intelligenza artificiale hanno avuto una circolazione al di sopra delle aspettative del suo autore, e hanno infiammato il dibattito politico negli Usa. Oltre a far emergere nuovi interrogativi sull'impatto di tecnologie di deep fake sull'opinione pubblica. Dal punto di vista processuale, il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che sta indagando su Trump, in una lettera a tre deputati repubblicani che gli avevano chiesto di testimoniare davanti al Congresso sulla sua indagine, ha affermato che il tycoon ha creato una "falsa aspettativa" di un suo imminente arresto. Insomma, Trump è in manette solo sui social.