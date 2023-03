Donal Trump, l'appello choc: "Martedì mi arresteranno, riprendiamoci il Paese"

18 marzo 2023 a

Donald Trump chiama i suoi sostenitori in piazza per "riprendere il Paese" e fa sapere di conoscere la data del suo imminente arresto per la vicenda legata alla pornostar Stormy Daniels. L'appello dai toni drammatici è stato lanciato dall'ex presidente americano, in corsa per le primarie repubblicane in vista delle presidenziali 2024, sulla sua piattaforma sociale Truth. Trump prevede di essere arrestato martedì e lo fa sulla base di quelle che definisce "fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan". "Manifestiamo, riprendiamoci il Paese" scrive sulla piattaforma social in cui afferma: "mi arresteranno questo martedì". Il rpcedimento a cui siriferiscve è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione.

Il tycoon intanto è tornato su Facebook dopo più di due anni di "oscuramento". Nel suo primo post ha scritto "I'm baca", "sono tornato". E con un breve video in cui appare nel corso della vecchia campagna elettorale con Mike Pence. Il messaggio è stato lanciato ai suoi 34 milioni di followers, che hanno cominciato subito a interagire, manifestandogli entusiasmo. Trump è ufficialmente candidato alle presidenziali del 2024. I vecchi video non sono più in rete, ma la campagna del tycoon potrà adesso tornare a comprare spazi pubblicitari su YouTube e a far sentire la sua voce considerate le possibili e imminenti incriminazioni a New York, per il caso Stormy Daniels, e in Georgia, dove si indaga sul tentativo di sovvertire il risultato elettorale del 2020. Tuttavia per la chiamata alla mobilitazione del suo "popolo", The Donald ha scelto il social che ha lanciato in alternativa a Twitter.