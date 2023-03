“Vittoria schiacciante”. Profezia di Musk su Trump e il possibile arresto

18 marzo 2023 a

“Se Donald Trump dovesse essere arrestato sarà rieletto con una vittoria schiacciante”. È questa la previsione del miliardario e ceo di Twitter, Elon Musk, in un tweet di reazione a un utente che ha postato la notizia rilanciata da Fox News sull’ex presidente degli Usa. L’ex inquilino della Casa Bianca si aspetta di essere arrestato martedì prossimo nell’ambito dell’inchiesta sul pagamento di denaro a una pornostar, Stormy Daniels, prima delle elezioni presidenziali del 2016 e ha esortato gli americani a protestare e a “riprendersi indietro la nazione”.

Nel frattempo gli avvocati di Trump hanno detto che il tycoon, se dovesse venire incriminato, seguirà la normale procedura e accetterà di consegnarsi in un distretto di polizia di New York o direttamente all’ufficio del procuratore Alvin Bragg. Trump verrebbe arrestato solo se dovesse rifiutare di consegnarsi. L’America, e non solo, resta con il fiato sospeso per capire che cosa succederà, soprattutto alla luce della volontà di Trump di candidarsi per le elezioni del 2024 e sfidare ancora una volta Joe Biden.