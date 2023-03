Germania colpita dall'inflazione: tedeschi più poveri. I dati choc

Christian Campigli 10 marzo 2023 a

a

a

Un problema enorme. Una cappa oscura, che soffoca l'economia italiana e quella delle nazioni europee. Anche di quelle che, fino a due anni fa, erano considerate la locomotiva del Vecchio Continente. Il tasso di inflazione in Germania in seconda lettura, misurato come variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo (cpi), è confermato a +8,7% a febbraio. Una notizia resa nota questa mattina dall'ufficio federale di statistica (Destatis) e diffusa dall'agenzia di stampa Ansa. Che evidenzia come i prezzi al consumo a febbraio 2023 siano aumentati dello 0,8% rispetto a gennaio.

“Il tasso di inflazione rimane ad un livello elevato – ha sottolineato Ruth Brand, presidente dell'ufficio federale di statistica - Le famiglie hanno sentito l'impatto dell'aumento dei prezzi dei generi alimentari anche a febbraio, in quanto sono aumentati ancora di più rispetto ai prezzi dell'energia”. Un dato sconvolgente, che significa, in poche parole, un crollo del potere di acquisto dei cittadini. Che, a parità di stipendio, vedranno tutti i beni e i servizi aumentare. E quindi saranno sostanzialmente più poveri. Ma se Sparta piange certamente Atene non ride.

Anche in Italia la situazione non è rosea. Come rileva l'Istat, “a febbraio, secondo le stime preliminari, si consolida la fase di rapido rallentamento dell’inflazione (scesa a +9,2%). La flessione è frutto dell’attenuazione delle tensioni sui prezzi dei beni energetici, sia della componente regolamentata sia di quella non regolamentata. Tuttavia, si mantengono le spinte al rialzo dei prezzi nel comparto dei beni alimentari, lavorati e non, dei tabacchi e dei servizi, tutti in accelerazione tendenziale. Come conseguenza di tali andamenti, si accentua la crescita su base annua della componente di fondo (+6,4%) e quella del cosiddetto carrello della spesa, che risale a +13,0%, dopo il rallentamento osservato a gennaio”.