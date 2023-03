TikTok è un caso mondiale. “Sicurezza nazionale a rischio”, Usa in ansia

01 marzo 2023 a

I problemi di sicurezza di TikTok sono ormai un argomento mondiale e sono sempre di più le situazioni critiche sollevate sull’applicazione sviluppata in Cina. “Gli Stati Uniti sono preoccupati che la Cina sfrutti TikTok per raccogliere i dati privati dei cittadini americani. Siamo stati chiari sul fatto che la app rappresenta un problema e siamo preoccupati per la nostra sicurezza nazionale, per questo abbiamo chiesto al Congresso di agire” l’avvertimento senza mezzi termini della portavoce della Casa Bianca, Karin Jean-Pierre, durante il consueto briefing con la stampa, che chiedeva lumi in riferimento al provvedimento varato dalla commissione Esteri della Camera dei rappresentanti, che concede al presidente Joe Biden l'autorità per vietare TikTok e altre app.

Intanto pure in Francia corrono ai ripari. I telefoni di servizio dei membri del governo francese e del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron non hanno l’app di TikTok. A sottolinearlo, al termine del Consiglio dei ministri francese, è il portavoce del Governo transalpino, Olivier Véran rispondendo a una domanda sulle eventuali misure contro il social network cinese dopo le decisioni degli Stati uniti, del Canada e delle istituzioni europee. «Il presidente della Repubblica, il primo ministro e i membri del Governo dispongono di telefoni di servizio che in ogni modo non permettano l’installazione di social network. Nessun telefono professionale ha l’app Tiktok o altri social network», ha chiarito Véran. «Nei ministeri come la Difesa o l’Interno è stato già chiesto che sui telefoni di servizio non venissero installati app di social network. La riflessione è in corso per quanto riguarda altri ministeri e eventualmente per le amministrazioni centrali o territoriali», ha spiegato ancora il portavoce. Per Véran «non vogliamo che queste app abbiano dei dati che vengano trattati all’esterno dell’Ue perché ne dipende la sovranità europea e non siamo ingenui su questo tema». La guerra di nervi dell’Occidente con la Cina va avanti, con una forte pressione sul tema TikTok.